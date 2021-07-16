За ці роки жінка встигла виробити власний впізнаваний стиль. Її малюнки дуже деталізовані та яскраві. Можливо вони не відповідають останнім тенденціям графічного дизайну та сучасних ілюстрацій і більше нагадують вінтажні поштові листівки. Але, безсумнівно, ці зображення привертають увагу та дарують естетичну насолоду.

Це цікаво Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

Роботи справді дивують, особливо коли дізнаєшся, що вони створені бабусею та ще й не у професійній програмі для дизайнерів та ілюстраторів. Здається, що навіть розробники Paint не думали, що у їхній програмі можна так малювати. Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих картин Кончі Гарсії Заери. Приємного перегляду!

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