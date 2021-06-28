LEGO представила новую командную игру из наборов с Марио и Луиджи: яркое видео

Компания LEGO представила новые возможности для кооперативной игры наборов с Марио и Луиджи. Набор идеально подходит для семейных мероприятий или встреч с друзьями.

Известная компания по производству игрушек LEGO расширила линейку интерактивных конструкторов Super Mario, дополнив их новым героем – Luigi. В новом видео показали, как игроки могут играть, объединив два набора из вселенной Super Mario.

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К игре могут присоединиться сразу два владельца наборов с фигурками Марио и Луиджи. Игра также позволяет поклонникам LEGO конкурировать друг против друга. Кроме того, новый способ игры позволяет игрокам и болельщикам взаимодействовать как команда и собирать дополнительные монеты, выполняя синхронные действия, такие как ходьба, переворачивания и прыжки. Они также могут играть вместе, чтобы побеждать врагов, выполнять задания, делиться наградами или даже менять игру.

Обе фигурки получили цветной дисплей для отображения анимации героев и дополнительной информации, а также модуль Bluetooth для подключения к смартфонам или планшетам.

С сегодняшним релизом мы не только оживляем LEGO Mario и LEGO Luigi, их друзей и врагов новыми интерактивными возможностями для бесконечного веселья. Мы также рады расширить вселенную LEGO Super Mario еще большим количеством новых наборов и персонажей. Мы очень надеемся, что они заинтересуют фанатов,

– рассказал Саймон Кент, творческий руководитель LEGO Super Mario.

Набор с Луиджи поступит в продажу

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