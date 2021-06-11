Для создания игрушечного автомобиля использовали 154 различных типа элементов Lego. 20 из них разработали и изготовили специально для этого проекта. Это в очередной раз доказывает, что из кубиков Lego можно построить все что угодно.
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Дизайнеры объединились с инженерами из нашей мастерской по производству деталей в Кладно, в Чехии. Именно они создают эти захватывающие модели в натуральную величину и действительно расширяют границы возможностей Lego Technic,
– рассказала Лена Диксен, старший вице-президент по продуктам и маркетингу Lego Group.
Параметры Lamborghini Sian из Lego
Факты о процессе создания Lamborghini Sian из Lego / Фото Lego
Lego-суперкар полностью повторяет дизайн настоящего автомобиля. Идеально пропорциональный корпус покрыт шестиугольными элементами Lego, которые соединяются между собой. Также подробно воссоздана форма фар, которые, кстати, работают, и выхлопной трубы с сохранением культового геометрического дизайна Lamborghini. Внутри игрушечного салона тоже все идентично – от руля с логотипом компании и итальянским флагом до приборной панели и гоночных сидений.
Это первая полноразмерная модель от Lego Group с цветным УФ-покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия. Краску разработали и нанесли в официальной мастерской Automobili Lamborghini.
Детали полномасштабного Lamborghini Sian / Фото Lego
Кроме того, дизайнеры и инженеры внимательно следили за сохранением оригинальных размеров. Модель соответствует им с точностью до миллиметра – 4980 миллиметров в длину, 2101 миллиметр в ширину, 1133 миллиметров в высоту. А вот вес суперкара сохранить не удалось. Настоящий Lamborghini Sian весит 1622 килограммов, а игрушечный – 2,2 тонны.
Полноразмерный Lamborghini Sian из кубиков Lego: смотрите видео
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