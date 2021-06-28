Відома компанія з виробництва іграшок LEGO розширила лінійку інтерактивних конструкторів Super Mario, доповнивши їх новим героєм – Luigi. У новому відео показали, як гравці можуть грати, поєднавши два набори зі всесвіту Super Mario.

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До гри можуть приєднатися відразу два власники наборів з фігурками Маріо і Луїджі. Гра також дозволяє шанувальникам LEGO конкурувати один проти одного. Крім того, новий спосіб гри дозволяє гравцям та вболівальникам взаємодіяти як команда та збирати додаткові монети, виконуючи синхронні дії, такі як ходьба, перевертання і стрибки. Вони також можуть грати разом, щоб перемагати ворогів, виконувати завдання, ділитися нагородами або навіть змінювати гру.

Обидві фігурки отримали кольоровий дисплей для відображення анімації героїв і додаткової інформації, а також модуль Bluetooth для підключення до смартфонів або планшетів.

З сьогоднішнім релізом ми не тільки оживляємо LEGO Mario і LEGO Luigi, їх друзів і ворогів новими інтерактивними можливостями для нескінченних веселощів. Ми також раді розширити всесвіт LEGO Super Mario ще більшою кількістю нових наборів і персонажів. Ми дуже сподіваємося, що вони зацікавлять фанатів,

– розповів Саймон Кент, творчий керівник LEGO Super Mario.

Набір з Луїджі надійде в продаж 1 серпня.

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