LEGO представила коллекционные фигурки по сериалам Киновселенной Marvel: когда будут доступны

Компания LEGO опубликовала изображение коллекционных мини-фигуркок персонажей сериалов Disney+. Они основаны на кинематографической вселенной Marvel.

Новые фигурки будут представлять героев сериалов "Вандавижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и будущего мультсериала "Что если?.." Фотографии, которые охватывают крупным планом по две мини-фигурки с каждого из четырех соответствующих шоу были опубликованы на официальной странице компании в твиттере.

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Присмотревшись к ним более внимательно, можно увидеть некоторые мелкие детали: у Сокола будет щит Капитана Америки, с новым дизайном, Локи идет вместе с Тором-лягушкой, а Сильви с вариантом Локи-аллигатором.

Мы очень рады представить мини-фигурки LEGO Marvel! Соберите их все, когда они будут доступны с 1 сентября,

– написала компания на своей странице в твиттере.



LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

Все фигурки, которые представили в LEGO:

"Вандавижн"

Красная Ведьма;

Вижн;

Моника Рамбо.

"Локи"

Локи с Тором-лягушкой;

Сильви с аллигатором-Локи.

"Сокол и Зимний солдат"

Сокол в костюме Капитана Америки;

Баки Барнс / Зимний Солдат.

"Что если?.."

Капитан Картер;

Зомби Капитан Америка;

Человек-паук охотник на зомби;

Гамора с обоюдоострым клинком Таноса;

Т'Чалла в образе Звездного Лорда.



LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO



LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO



LEGO представила коллекционные мини-фигурки по сериалам киновселенной Marvel / Фото твитер LEGO

Все 12 коллекционных мини-фигурок поступят в продажу 1 сентября по цене 4,99 доллара за штуку.

Премьера мультсериала "Что если?.." запланирована на 11 августа 2021 года.

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