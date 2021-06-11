Легенда азартного бизнеса: история Стэнли Хо или как Макао стал конкурентом Лас-Вегаса

Стэнли Хо был одним из самых влиятельных бизнесменов на мировом игорном рынке. Именно он превратил бывшую португальскую колонию на огромный мегаполис с невероятной азартной индустрией – всемирно известный регион Макао.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают про непростой путь, который прошел Стэнли Хо, чтобы осуществить свою мечту. Он прожил долгую жизнь, стал одним из самых богатых людей Азии и внес неоценимый вклад в игорный бизнес Азии и мира.

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Ранние годы Стэнли Хо

Стэнли Хо родился в 1921 году в Гонконге. Он стал девятым ребенком в семье, а после него у родителей родилось еще 4 детей. Семья Хо была довольно богатой и влиятельной, что могло бы предполагать безоблачное будущее для Стэнли и его братьев и сестер. Однако, судьба сложилась по-другому.



Стэнли Хо с братьями и сестрами в детстве / Фото Luju Bar

Великая депрессия 1929 года оказала влияние не только на США, но и на Азию. В связи с этим семейный бизнес Хо потерпел неудачу, и его отец был вынужден признать себя банкротом. С этого началась черная полоса в жизни семьи. В последующие годы его отец покинул жену и детей, а двое старших братьев покончили жизнь самоубийством. Понятно, что все эти события сильно подкосили семью и вкорне изменили жизнь ее членов.

Тогда Стэнли понял, что ему придется взять на себя большую часть ответственности за благосостояние близких. К этому времени он имел посредственные успехи в школе, но вовремя понял, что учеба – залог лучшего будущего. За достаточно короткий срок он улучшил свои оценки, опередил своих сверстников и получил стипендию на обучение в Гонконгском университете.

Однако получить образование юноша так и не смог – началась Вторая мировая война, которая в очередной раз изменила его планы. Когда японцы оккупировали Гонконг, семья Хо убежала в небольшой рыбацкий поселок под названием Макао – в то время эта территория была португальской. Там не было японских войск, но нужно было бороться за выживание.

К тому времени Стэнли исполнилось 20 лет и он имел при себе всего 10 гонконгских долларов. Говорят, что он использовал их, чтобы заработать первое состояние, и сделал это с помощью контрабанды. Он покупал у обедневших из-за войны жителей Макао дорогие вещи и продавал их на черном рынке в Китае. Доподлинно неизвестно, правдивы ли эти слухи, но так или иначе парень смог собрать определенный капитал за довольно короткий срок.

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Первые шаги в бизнесе

Стэнли Хо в молодости / Фото Luju Bar

Стэнли Хо решил не дожидаться окончания войны, и в 1942 году устроился на работу в японскую контору, которая занималась экспортом и импортом. Сначала он был служащим низшего звена, но благодаря своим знаниям и умениям начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Уже через год в этой фирме он стал партнером, а впоследствии и совладельцем.

Позже он решил податься в собственное дело, и открыл топливную компанию, которая стала успешной. Вскоре она вышла на строительный рынок Гонконга, и начала приносить большую прибыль. Уже к 1945 году Стэнли Хо считали довольно богатым человеком.

Доходов, которые приносил его бизнес, было более чем достаточно для комфортной жизни, однако молодой человек стремился к большему. Уже тогда он начал задумываться об азартном рынке, ведь понимал его перспективность. Однако, в то время весь игорный бизнес Китая был сосредоточен в руках триады – китайской мафии, которая считалась одной из самых опасных в мире.

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Становление Стэнли Хо на игорном рынке

Стэнли Хо понимал, что конфликты с триадой могут стоить ему жизни, а потому он не спешил с попытками выйти на игорный рынок. Он долгое время обдумывал свои действия, и только в 1961 году вступил в борьбу за место в азартной сфере.

Бизнесмен заручился поддержкой влиятельных людей Гонконга и Макао – Генри Фока, Тедди Йипа и Ипа Хона. Совместными усилиями они разработали и представили властям стратегию развития Макао. Они выиграли государственный тендер и получили монопольные права на проведение игорной деятельности в Макао.



Казино Lisboa в Макао в наше время / Фото Pinterest

Крупный капитал, который Стэнли Хо накопил за эти годы, деловой опыт и отсутствие конкуренции позволили бизнесмену развиваться с невероятной скоростью. За 10 лет он открыл сеть роскошных казино. Самым большим и известным из них стало казино Lisboa, строительство которого завершилось в 1971 году. Оно стало настоящим центром азартных развлечений и светской жизни в Макао.

Стэнли Хо понимал, что местного населения недостаточно для стремительного расширения его владений. В то время в казино преобладали традиционные китайские игры, которые были незнакомыми для туристов. Именно поэтому он едва ли не коренным образом изменил концепцию игорных заведений Макао. Там начали предлагать западные игры – рулетку, блэкджек и другие. Кроме того, Стэнли Хо наладил транспортное сообщение между Гонконгом и Макао. И эти действия дали результат – тысячи туристов ринулись в азиатский азартный центр.

Стэнли Хо не обошел своим вниманием и другие виды азартных игр. Он основал лотерею SLOT, которая впоследствии приобрела популярность во всем Китае, а также открыл несколько букмекерских контор. Немного позже его бизнес занял свою нишу и в виртуальном мире. Он запустил онлайн-казино DrHo888.

Все это время Стэнли Хо не оставлял свой строительный бизнес, а использовал его на благо Макао. Прошло совсем немного лет, как когда-то рыбацкий поселок превратился в настоящий мегаполис. В конце 1990-х годов Макао смог составить достойную конкуренцию Лас-Вегасу, сравниться и даже обогнать его по количеству туристов и прибыли от игорного бизнеса.

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Изменения в азартной индустрии Макао

В 1999 году Макао, который 442 года был португальской колонией, перешел во власть Китая. Это привело к серьезным изменениям в политической и деловой жизни административного района.

В 2002 году монополию STDM, компании Стэнли Хо, на азартный бизнес отменили, а Макао открыли для иностранных инвесторов. Американские бизнесмены, среди которых были Шелдон Адельсон и Стив Винн, хорошо осознавали перспективность Азии, и быстро вошли в местный рынок. Они построили здесь огромные развлекательные комплексы нового поколения, на фоне которых казино Стенли Хо выглядели значительно хуже.



Казино Grand Lisboa в Макао / Фото Pinterest

Однако бизнесмен не хотел мириться с поражением и вскоре начал строительство нового заведения. На строительство гостиницы с казино под названием Grand Lisboa ушло 5 лет и почти 386 миллионов долларов, но оно стоило того.

Grand Lisboa снова вывело Стэнли Хо на ведущие позиции. Огромный отель, роскошное казино, которое первым в Макао предложило посетителям сыграть в техасский холдем, крупнейший в Азии покер-рум, и невероятный экспонат – "Звезда Стэнли Хо". Это огромный алмаз на 218,1 карата, который разместили в одном из залов Grand Lisboa.

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Дела семейные

В 2009 году Стэнли Хо постиг сердечный приступ, который чуть ли не закончился летально. 88-летний бизнесмен почти год не вставал с постели и потерял около 90% своего капитала – с 11 миллиардов долларов остался 1.

Семья Стэнли Хо / Фото Business Insider

Он начал передавать бизнес в руки родных. К слову, за свою жизнь мужчина обзавелся большой семьей – у него было 4 жены и 17 детей. Это затрудняло процесс передачи дел, ведь каждый из них хотел получить как можно большую долю. Это переросло в громкий скандал и судебные процессы. В 2011 году Стэнли Хо публично заявил, что его родня пытается отобрать у него бизнес.

Именно поэтому он решил приостановить процесс разделения и остаться главнокомандующим своего дела. Он проработал до конца 2018 года, и только тогда покинул свой пост в возрасте 97 лет. За 7 лет плодотворной работы ему удалось исправить катастрофические последствия, причиненные болезнью и семейными скандалами. На момент его отставки, капитал Стэнли Хо составил более 10 миллиардов долларов.

На этот раз он лучше подготовил наследников к распределению бизнеса. Основную его часть получили дочь Панси Хо (3,7 миллиарда долларов), сын Лоуренс Хо (2,2 миллиарда долларов) и четвертая жена Анжела Леонг (3,2 миллиарда долларов). Панси Хо по праву старшей дочери стала председателем отцовского холдинга.

Стэнли Хо умер 26 мая 2020 в возрасте 98 лет, но его дело продолжает жить. Сейчас игорный рынок Макао разделен между 6 корпорациями, но большая его часть принадлежит семье Хо. Они контролируют не только азартный бизнес, но и другие сферы – строительство, недвижимость, транспорт.

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Стэнли Хо недаром считают королем и отцом игорного бизнеса Макао, ведь он внес огромный вклад в его становление и развитие. Сегодня десятки тысяч гэмблеров мечтают попасть в азиатский центр азартных развлечений и посетить хотя бы одно из заведений семьи Хо.