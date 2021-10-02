Курьер Amazon испугался жука, и случайно закинул посылку на крышу дома: курьезное видео

Курьер службы доставки Amazon в Калифорнии стал героем вирусного видео после того, как случайно забросил на крышу дома посылку, которую он привез клиенту. Этот курьезный момент зафиксировала камера на дверном звонке владельца дома Кейси Макперри.

Мужчина опубликовал видео в тиктоке. На нем видно, как курьер идет к двери, держа в руках несколько пакетов, когда на его пути появился жук или паук. Мужчина попытался отмахнуться от насекомого, и в этот момент один из пакетов вылетел из его рук, и полетел прямо на крышу.

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После этого растерянный курьер время ходил вокруг дома, пытаясь придумать, как решить эту проблему. Об инциденте Кейси Макперри узнал из сообщения, которое ему прислал курьер.

Привет, это ваш курьер Amazon. Это звучит безумно, но я случайно забросил пакет на вашу крышу. Возможно у вас есть лестница, которую я могу использовать?,

– написал он.

Когда владельцы вернулись домой поздно вечером, они воспользовались фонариком, чтобы убедиться в том, что написал курьер. На следующий день Кейси все-таки достал пакет с крыши с помощью лестницы, и опубликовал еще одно видео.

Мужчина надеялся с помощью тиктока найти курьера, чтобы успокоить его и убедить в том, что все хорошо. В видео он также упоминал, что эта забавная случайность сильно повеселила их с женой и "сделала их день".

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