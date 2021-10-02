Чоловік опублікував відео у тіктоці. На ньому видно, як кур'єр йде до дверей, тримаючи в руках кілька пакунків, коли на його шляху з'явився жук чи павук. Чоловік спробував відмахнутися від комахи, і в цей момент один із пакетів вилетів з його рук, і полетів прямо на дах.

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Після цього розгублений кур'єр якийсь час ходив довкола будинку, намагаючись вигадати, як владнати цю проблему. Про інцидент Кейсі Макперрі дізнався з повідомлення, яке кур'єр йому надіслав.

Привіт, це ваш кур'єр Amazon. Це звучить божевільно, але я випадково закинув пакет на ваш дах. Можливо у вас є драбина, яку я можу використати?,

– написав він.

Коли власники повернулися додому пізно ввечері, вони скористалися ліхтариком, щоб переконатися у тому, що написав кур'єр. Наступного дня Кейсі таки дістав пакунок з даху за допомогою драбини, та опублікував ще одне відео.

Чоловік сподівався за допомогою тіктоку знайти кур'єра, аби заспокоїти його та переконати у тому, що все добре. У відео він також згадував, що ця кумедна випадковість добряче повеселила їх із дружиною та "зробила їхній день".

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