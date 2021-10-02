Мужчина опубликовал видео в тиктоке. На нем видно, как курьер идет к двери, держа в руках несколько пакетов, когда на его пути появился жук или паук. Мужчина попытался отмахнуться от насекомого, и в этот момент один из пакетов вылетел из его рук, и полетел прямо на крышу.

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После этого растерянный курьер время ходил вокруг дома, пытаясь придумать, как решить эту проблему. Об инциденте Кейси Макперри узнал из сообщения, которое ему прислал курьер .

Привет, это ваш курьер Amazon. Это звучит безумно, но я случайно забросил пакет на вашу крышу. Возможно у вас есть лестница, которую я могу использовать?,

– написал он.

Когда владельцы вернулись домой поздно вечером, они воспользовались фонариком, чтобы убедиться в том, что написал курьер. На следующий день Кейси все-таки достал пакет с крыши с помощью лестницы, и опубликовал еще одно видео.

Мужчина надеялся с помощью тиктока найти курьера, чтобы успокоить его и убедить в том, что все хорошо. В видео он также упоминал, что эта забавная случайность сильно повеселила их с женой и "сделала их день".