Юджин Боззи из города Маунт-Дора ветеран армии США и обычный житель Флориды. Однако в 1 минуту он стал героем района и звездой соцсетей – 29 сентября он спас соседей от аллигатора.

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Мужчина опрокинул пустой мусорный бак и пошел прямо на аллигатора, оказавшегося на лужайке частного дома. Когда животное оказалось достаточно близко, Боззи опустил крышку, ударив того по голове. Аллигатор резко стал сопротивляться и полностью залез в контейнер, а мужчина его поднял и закрыл. Сразу после поимки аллигатора, житель Флориды отвез его к пруду через дорогу и выпустил.

Минутный ролик за несколько часов посмотрели более 6 миллионов пользователей, а сам мужчина с видео стал примером для подражания. Однако Юджин Боззи отметил, что не чувствует себя героем.

Я чувствую, что я просто делал то, что должен был сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Единственное, что пришло мне в голову – это защитить своих детей и других детей на улице. Я использовал переднюю часть бака, как пасть бегемота. Я видел, что аллигатор был напуган больше меня, и он пятился назад, так что я понял, что преимущество на моей стороне,

– рассказывает Юджин.

Что известно о меме "мужчина из Флориды" В 2013 году в США появился мем о "мужчине из Флориды". Это стереотип "худшего супергероя в истории", который вечно попадает в странные ситуации. Это связано с большим количеством сумасшедших новостей, в заголовках которых фигурирует "мужчина из Флориды". Например:



– "Мужчину из Флориды арестовали после того, как он практиковал карате на лебедях";

–"Голый мужчина из Флориды бегал за прохожими и полицейскими по парковке и называл их геями, потому что они смотрели на его член";

–"Мужчина из Флориды разгромил магазин алкогольных напитков и обвинил в этом гусеницу";

–"Мужчина из Флориды начал собирать деньги на строительство тоннеля под стеной с Мексикой";

–"Мужчина из Флориды проник в чужой дом, поел салат, мастурбировал и играл с игрушечным вертолетом".



Такое количество странных новостей о жителях Флориды связано с "принципом открытости". Ведь по закону штата, все государственные дела являются публичными, поэтому большинство полицейских отчетов доступны общественности и СМИ.



В марте 2019 года о шутке снова вспомнили. Пользователи соцсетей запустили флешмоб "Новая забавная игра о личностях": они начали искать истории о "мужчине из Флориды", которые произошли в их день рождения. В поиске необходимо было ввести "мужчина из Флориды" вместе с днем и месяцем рождения и выложить результаты.

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