Юджин Боззі з міста Маунт-Дора ветеран армії США та звичайний житель Флориди. Проте в 1 хвилину він став героєм району та зіркою соцмереж – 29 вересня він врятував сусідів від алігатора.

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Чоловік перекинув порожній сміттєвий бак і пішов прямо на алігатора, який опинився на галявині приватного будинку. Коли тварина виявилася досить близько, Боззі опустив кришку, вдаривши того по голові. Алігатор різко став чинити опір і повністю заліз в контейнер, а чоловік його підняв і закрив. Одразу після упіймання алігатора, житель Флориди відвіз його до ставка через дорогу і випустив.

Хвилинний ролик за кілька годин подивилися понад 6 мільйонів користувачів, а сам чоловік з відео став прикладом для наслідування. Проте Юджин Боззі зазначив, що не відчуває себе героєм.

Я відчуваю, що я просто робив те, що повинен був зробити, щоб відчувати себе в безпеці. Єдине, що прийшло мені в голову – це захистити своїх дітей та інших дітей на вулиці. Я використовував передню частину бака, як пащу бегемота. Я бачив, що алігатор був наляканий більше за мене, і він задкував назад, так що я зрозумів, що перевага на моєму боці,

– розповідає Юджин.

Що відомо про мем "Чоловік з Флориди" У 2013 році в США з'явився мем про "чоловіка з Флориди". Це стереотип "найгіршого супергероя в історії", який вічно потрапляє в дивні ситуації. Це пов'язано з великою кількістю божевільних новин, в заголовках яких фігурує "чоловік з Флориди". Наприклад:



– "Чоловіка з Флориди заарештували після того, як він практикував карате на лебедях";

–"Голий чоловік з Флориди бігав за перехожими і поліцейськими по парковці і називав їх геями, тому що вони дивилися на його член";

–"Чоловік з Флориди розгромив магазин алкогольних напоїв і звинуватив у цьому гусеницю";

–"Чоловік з Флориди почав збирати гроші на будівництво тунелю під стіною з Мексикою";

–"Чоловік з Флориди проник в чужий будинок, поїв салат, мастурбував і грав з іграшковим вертольотом".



Така кількість дивних новин про жителів Флориди пов'язана з "принципом відкритості". Адже за законом штату, всі державні справи є публічними, тому більшість поліцейських звітів доступні громадськості та ЗМІ.



У березні 2019 року про жарт знову згадали. Користувачі соцмереж запустили флешмоб "Нова кумедна гра про особистостей": вони почали шукати історії про "чоловіка з Флориди", що відбулися в їх день народження. У пошуку необхідно було ввести "чоловік з Флориди" разом з днем і місяцем народження і викласти результати.

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