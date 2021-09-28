Коли чоловік відчув, що підчепив щось на гачок, він не здогадувався, що це акула. Спершу Саймон навіть подумав, що це була маленька рибка, адже вона не чинила спротиву. Але коли він підтягнув свою здобич ближче, зрозумів, що впіймав величезного хижака.

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Щоб затягнути акулу у човен, чоловікові довелося боротися із нею близько години.

Це була година агонії. У якийсь момент я дійшов до точки, коли руки і ноги трусилися, і здавалося, що тіло ось-ось здасться,

– розповів рибалка.



Чоловік зловив акулу рекордного розміру / Фото Саймона Девідсона, BNPS

Акула довжиною 2,1 метра важила 250 кілограмів. Щоб виміряти її довелося залучити шістьох людей. Її розміри зробили Саймона Девідсона рекордсменом – він перевершив шотландського рибалку, що у 1993 році впіймав акулу того ж виду вагою 230 кілограмів.

Проте офіційно рекорд визнати не можуть. Для цього рибу потрібно було вбити та зважити на суші, натомість Саймон вирішив відпустити її на свободу.

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