Купил на распродаже за 30 долларов: картина эпохи Возрождения может стоить баснословных денег

Мужчина из Массачусетса четыре года назад на распродаже случайно купил рисунок. Изображение, которое семья мужчины считала репродукцией 20 века, стоило всего лишь 30 долларов.

Однако впоследствии оказалось, что рисунок стоит гораздо больше – возможно, до 50 миллионов долларов. Поскольку внизу размещена одна из самых узнаваемых монограмм в истории искусства: "А. Д.", есть все основания полагать, что это оригинальная работа немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера.

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То, что произведение искусства является настоящим, подтвердили ведущие специалисты по творчеству художника – главный куратор музея Альбертины в Вене Кристоф Мецгер и Джулия Бартрум, бывший куратор немецких гравюр и рисунков в Британском музее. После детального анализа искусствоведы заявили, что работа была создана около 1503 года как эскиз известной акварели Дюрера "Дева с множеством животных".

Я в шутку купил его за 30 долларов. По крайней мере, это было "прекрасно исполненное произведение старого искусства", что оправдывало его покупку,

– рассказал американец.

Дева и Дитя с цветком на травянистом берегу / Фото Hypebeast

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Сегодня картина выставлена в галерее Agnews в Лондоне. И хотя финальная цена работы еще не объявлена, ей ищут потенциальных покупателей, а владельцу рисунка будет выплачена "компенсация за годы исследований", необходимых для его аутентификации.