Исследование родословной актеров провели эксперты генеалогического сайта MyHeritage. Они обнаружили, что Кортни Кокс и Мэтью Перри имеют общих родственников – Уильяма Осберна Хаскелла III и Эллен Хаскелл, которые поженились и жили в Великобритании около 500 лет назад.

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У Эллен Хаскелл было 2 сына – Роджер и Вильгельм, вместе с которыми она эмигрировала в Америку. Роджер стал прямым предком Кортни Кокс по материнской линии, а Вильгельм – прямым предком Мэтью Перри по отцовской линии. Но и это еще не все – оказалось, что оба актера имеют дальние связи с певицей Леди Гагой.

Мы очень глубоко исследовали эту линию и проверили каждое имя. Мы нашли много записей, подтверждающих это, и мы точно уверены, что они связаны,

– рассказал CNN Рой Мандель, руководитель исследования MyHeritage.

Чтобы найти родственные связи актеров, специалисты использовали различные базы данных, содержащие миллиарды исторических записей, в том числе свидетельства о рождении и смерти. Однако Рой Мандель говорит, что на самом деле их открытие не стало большим сюрпризом. "Очевидно, что когда вы возвращаетесь на много поколений назад, шансы на связь людей сильно растут", – убежден эксперт.

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