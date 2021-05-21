Дженнифер Энистон призналась, что после съемок последней серии культового сериала, украла из гардероба "Друзей" платье. Однако, оно принадлежало не Рейчел Грин, которую играла Энистон, а Монике Геллер – героине Кортни Кокс.

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Речь идет о черном платье с цветочным принтом и кружевом. Моника появлялась в нем в 22 серии 8 сезона сериала.

Я зашла в гардеробную и вытащила платье, которое принадлежало Монике. Оно до сих пор у меня есть, и все еще мне подходит – я ношу его,

– рассказала Дженнифер Энистон.



Корни Кокс в платье, которое позже украла Дженнифер Энистон / Кадр из сериала "Друзья"

В ответ на это Кортни Кокс, чью героиню обокрала ее лучшая подруга, пошутила, что с тех пор это платье успело по крайней мере 4 раза войти и выйти из моды. Она же ничего не забрала со съемочной площадки. "Я не из тех людей, которые коллекционируют вещи. Но я жалею об этом. На самом деле я собираюсь украсть что-нибудь сегодня", – поделилась актриса.

Остальные "Друзья", как и Дженнифер Энистон, не постеснялись и взяли себе небольшие предметы на память. Лиза Кудроу забрала кольца Фиби Буфе, Мэтт Леблан – номерной знак "Я люблю друзей", Дэвид Швиммер – настенные плакаты из кабинета Роса Геллера в музее, а Мэтью Перри – банку из-под печенья, на которой были часы.

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Что известно о новом эпизоде "Друзей"

В 2020 году исполнилось 16 лет с момента официального сериала "Друзья", а HBO Max объявил о съемках нового эпизода сериала с оригинальным актерским составом.

Когда весь мир всколыхнула пандемия коронавируса, съемки анонсированной серии пришлось отложить. Они начались через год – 5 апреля 2021.

Премьеру спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" назначили на 27 мая. Она состоится на стриминговом сервисе HBO Max эксклюзивно.

Этот эпизод не станет продолжение сериала – друзья просто снова соберутся вместе и будут вспоминать былые истории. К ним присоединятся другие приглашенные звезды, среди которых будут и те, кто тоже снимался в сериале.

19 мая HBO Max опубликовал официальный трейлер спецвыпуска.

Официальный трейлер "Друзья: Воссоединение": смотрите видео