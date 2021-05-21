Дженніфер Еністон зізналася, що після зйомок останньої серії культового серіалу, вкрала з гардероба "Друзів" сукню. Проте, вона належала не Рейчел Грін, яку грала Еністон, а Моніці Геллер – героїні Кортні Кокс.

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Мова йде про чорну сукню з квітковим принтом і мереживом. Моніка з'являлася у ній у 22 серії 8 сезону серіалу.

Я зайшла до гардеробної і витягла сукню, яка належала Моніці. Вона досі у мене є, і все ще мені підходить – я ношу її досі,

– розповіла Дженніфер Еністон.



Корні Кокс у сукні, яку пізніше вкрала Дженніфер Еністон / Кадр із серіалу "Друзі"

У відповідь на це Кортні Кокс, чию героїню обікрала її найкраща подруга, пожартувала, що з того часу ця сукня встигла принаймні 4 рази увійти та вийти з моди. Вона натомість нічого не забрала зі знімального майданчика. "Я не з тих людей, які колекціонують речі. Але я шкодую про це. Насправді я збираюся вкрасти щось сьогодні", – поділилася акторка.

Інші "Друзі", як і Дженніфер Еністон, не посоромилися і взяли собі невеличкі предмети на згадку. Ліза Кудров забрала кільця Фібі Буфе, Метт Леблан – номерний знак "Я люблю друзів", Девід Швіммер – настінні плакати з кабінету Роса Геллера в музеї, а Метью Перрі – банку з-під печива, на якій був годинник.

Інтерв'ю акторів "Друзів": дивіться відео

Що відомо про новий епізод "Друзів"

У 2020 році виповнилося 16 років з моменту офіційного серіалу "Друзі", а HBO Max оголосив про зйомки нового епізоду серіалу з оригінальним акторським складом.

Коли увесь світ сколихнула пандемія коронавірусу, зйомки анонсованої серії довелося відкласти. Вони розпочалися через рік – 5 квітня 2021 року.

Прем'єру спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" назначили на 27 травня. Вона відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max ексклюзивно.

Цей епізод не стане продовження серіалу – друзі просто знову зберуться разом та згадуватимуть минулі історії. До них приєднаються інші запрошені зірки, серед яких будуть і ті, хто також знімався в серіалі.

19 травня HBO Max опублікував офіційний трейлер спецвипуску.

Офіційний трейлер "Друзі: Возз'єднання": дивіться відео