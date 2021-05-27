Дослідження родоводу акторів провели експерти генеалогічного сайту MyHeritage. Вони виявили, що Кортні Кокс та Мет'ю Перрі мають спільних родичів – Вільяма Осберна Хаскелла III та Еллен Хаскелл, які одружилися та проживали у Великій Британії близько 500 років тому.

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Еллен Хаскелл мала двох синів – Роджера і Вільгельма, разом з якими вона емігрувала до Америки. Роджер став прямим пращуром Кортні Кокс по материнській лінії, а Вільгельм – прямим пращуром Метью Перрі по батьківській лінії. Але і це ще не все – виявилося, що обидва актори мають далекі зв'язки зі співачкою Леді Гагою.

Ми дуже глибоко дослідили цю лінію і перевірили кожне ім'я. Ми знайшли багато записів, які це підтверджують, і ми точно впевнені, що вони пов'язані,

– розповів CNN Рой Мандель, керівник дослідження MyHeritage.

Щоб відшукати родинні зв'язки акторів, спеціалісти використовували різні бази даних, що містять мільярди історичних записів, зокрема й свідоцтва про народження та смерть. Проте Рой Мандель говорить, що насправді їхнє відкриття не стало великим сюрпризом. "Очевидно, що коли ви повертаєтеся на багато поколінь назад, шанси на зв'язок людей дуже зростають", – переконаний експерт.

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