Инстаграм против реальности: 12 раз, когда люди плохо отредактировали фото и опозорились

28 декабря 2021 , 18:07
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Источник:

Reddit

Во время соцсетей некоторые люди пытаются показать себя лучше, чем есть на самом деле. На помощь им приходят фоторедакторы, но и ими нужно уметь правильно пользоваться.

В противном случае пользователи сети рискуют опозориться, а вместо одобрения и восторга других людей получить насмешки и шутки в свою сторону. Именно это произошло с героями нашей подборки. Они переусердствовали с фоторедакторами, и, по-видимому, пожалели, что вообще опубликовали эти снимки в интернете. 

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"Что опубликовала модель и что фотограф"

Фото Reddit / clutchkickmurphys

"Ее лицо смешалось с забором"

Фото Reddit / barberta

"Даже не знаю, что сказать"

Фото Reddit / stfx2012

"Когда то, на что надеешься, предает тебя"

Фото Reddit / Fvcknloner

"Одно лицо на всех"

Фото Reddit / dmtacos82

"Напоминание – в реальной жизни эти женщины выглядят не так"

Фото Reddit / Jassicassi

"Фото из ее профиля против фото, на котором ее отметили"

Фото Reddit / Yayitselizabeth

"Органы нужны только слабакам"

Фото Reddit / cutest_corpse

"Может кто-нибудь расскажет ей, что птицы машут крыльями, когда летают?"

Фото Reddit / _waigwe

"Найдено на просторах инстаграма"

Фото Reddit / olivia-annabelle

"Его мышцы настолько сильные, что выгибают пространство"

Фото Reddit / jueoni

"Наверное, это ее сестра в машине"

Фото Reddit / illegalmemesforsale

Автор: Софія Гусєва