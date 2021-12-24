Реализация некоторых из них вызывает не восхищение или желание повторить, а только один вопрос – "Зачем?". Люди, которым приходилось видеть что-то похожее, с удовольствием делятся своими и чужими произведениями в интернете. Именно для этого был создан отдельный раздел на развлекательном портале Reddit.

Это интересно И смешно, и страшно: 15 фото людей, которые игнорируют правила безопасности, как бессмертные

"Фу, как можно было такое придумать?"

Фото Reddit / rosieSpose

"Но в чем смысл?"

Фото Reddit / OGFunkmaster

"Это копия"

Фото Reddit / WerkusBY

"Это машина или лодка?"

Фото Reddit / splurgeoverthem

"Как испортить сумочку за 1000 долларов"

Фото Reddit / magikarpcatcher

"Это съедобный чехол для телефона из желейных конфет"

Фото Reddit / Jeremyrab

"Ремень из бутылки"

Фото Reddit / Sivemortenfan

"Кирпичная машина"

Фото Reddit / Giloncho

"Вот как мой папа установил маршрутизатор"

Фото Reddit / Waffles_and_Waffles

"Как арендодатель я не перестаю удивляться людям. Перед приездом новой жительницы я установил карнизы, но она все равно решила прибить шторы к стене"

Фото Reddit / bruce656

"С помощью простых инструментов и краски вы можете превратить старую и непригодную для использования дверь в новый и непригодный для использования стол"

Фото Reddit / gedaliyah

"Попытка сделать маску для лица из бюстгальтера"