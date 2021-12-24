Реализация некоторых из них вызывает не восхищение или желание повторить, а только один вопрос – "Зачем?". Люди, которым приходилось видеть что-то похожее, с удовольствием делятся своими и чужими произведениями в интернете. Именно для этого был создан отдельный раздел на развлекательном портале Reddit.
Это интересно И смешно, и страшно: 15 фото людей, которые игнорируют правила безопасности, как бессмертные
"Фу, как можно было такое придумать?"
Фото Reddit / rosieSpose
"Но в чем смысл?"
Фото Reddit / OGFunkmaster
"Это копия"
Фото Reddit / WerkusBY
"Это машина или лодка?"
Фото Reddit / splurgeoverthem
"Как испортить сумочку за 1000 долларов"
Фото Reddit / magikarpcatcher
"Это съедобный чехол для телефона из желейных конфет"
Фото Reddit / Jeremyrab
"Ремень из бутылки"
Фото Reddit / Sivemortenfan
"Кирпичная машина"
Фото Reddit / Giloncho
"Вот как мой папа установил маршрутизатор"
Фото Reddit / Waffles_and_Waffles
"Как арендодатель я не перестаю удивляться людям. Перед приездом новой жительницы я установил карнизы, но она все равно решила прибить шторы к стене"
Фото Reddit / bruce656
"С помощью простых инструментов и краски вы можете превратить старую и непригодную для использования дверь в новый и непригодный для использования стол"
Фото Reddit / gedaliyah
"Попытка сделать маску для лица из бюстгальтера"
Фото Reddit / jfoucault