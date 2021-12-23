В интернете есть множество фотографий, на которых люди вылезают на высокие или неустойчивые конструкции, пользуются техникой в ​​аварийном состоянии и другими способами пренебрегают техникой безопасности. На первый взгляд это выглядит смешно, но если серьезно задуматься, чем угрожают такие действия, становится страшно.

Это интересно Понадобился подъемный кран: в американском штате украли 18-метровый мост

"Обычный ремонт кондиционера"

Фото Reddit / Toni_Pane

"Все это, чтобы залезть на крышу"

Фото Reddit / giveherthebatwing

"Подрядчики использовали вот такую ​​конструкцию, чтобы забрать поврежденный кирпич, который они бросали просто не тротуар"

Фото Reddit / jacksonattack

"Стандартная ситуация на Филиппинах"

Фото Reddit / ludwigrx

"Ацетон" – надпись на бутылке джина"

Фото Reddit / voxadam

"Это невозможно"

Фото Reddit / qubedView

"Что бы могло пойти не так ли?"

Фото Reddit / ahmed23t

"Зато посадка будет мягкой"

Фото Reddit / Rashnet

"Сколько человек нужно, чтобы вкрутить лампочку?"

Фото Reddit / neotokyo2099

"Держись, друг"

Фото Reddit / marxist_redneck

"Не волнуйся, я держу"

Фото Reddit / Takkitou

"Вам кажется, на самом деле нет никаких проблем"

Фото Reddit / kittykalista

"В этом есть что-то почти поэтическое"

Фото Reddit / linkielambchop

"Я должен был ехать за этим парнем"

Фото Reddit / TummyPuppy

"Как вообще соединены эти лестницы?"