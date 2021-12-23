В інтернеті є безліч фотографій, на яких люди вилазять на високі чи нестійкі конструкції, користуються технікою в аварійному стані та іншими способами нехтують технікою безпеки. На перший погляд, це виглядає смішно, але якщо серйозно задуматися, чим загрожують такі дії, робиться лячно.

Це цікаво Знадобився підіймальний кран: в американському штаті викрали 18-метровий міст

"Буденний ремонт кондиціонера"

Фото Reddit / Toni_Pane

"Усе це, щоб залізти на дах"

Фото Reddit / giveherthebatwing

"Підрядники використовували ось таку конструкцію, щоб забрати пошкоджену цеглу, яку вони кидали просто не тротуар"

Фото Reddit / jacksonattack

"Стандартна ситуація на Філіппінах"

Фото Reddit / ludwigrx

""Ацетон" – напис на пляшці джину"

Фото Reddit / voxadam

"Це неможливо"

Фото Reddit / qubedView

"Що б могло піти не так?"

Фото Reddit / ahmed23t

"Зате посадка буде м'якою"

Фото Reddit / Rashnet

"Скільки людей потрібно, щоб вкрутити лампочку?"

Фото Reddit / neotokyo2099

"Тримайся, друже"

Фото Reddit / marxist_redneck

"Не хвилюйся, я тримаю"

Фото Reddit / Takkitou

"Вам здається, насправді немає ніяких проблем"

Фото Reddit / kittykalista

"У цьому є щось майже поетичне"

Фото Reddit / linkielambchop

"Я мав їхати за хлопцем"

Фото Reddit / TummyPuppy

"Як взагалі з'єднані ці драбини?"

Фото Reddit / KotAufmBrot