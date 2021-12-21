Жителя штату Огайо звинувачують в тому, що він викрав з громадського парку пішохідний міст довжиною 18 метрів. Для того, щоб провернути крадіжку, американець орендував підіймальний кран.

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Міст зберігався на території парку – у подальшому його планували встановити в рамках проєкту з відновлення водно-болотних угідь. Крадієм виявився 63-річний Девід Бредлі. Чоловік розібрав міст на складові частини та за допомогою крана завантажив їх в автомобіль і відвіз додому.

Бремлі, який формально працював в районі Акрона, заплатив місцевій транспортній компанії за послуги крана. Пізніше кран був використаний для встановлення мосту на транспортний засіб і зняття його з нього, яке доставило його на подвір'я викрадача,

– йдеться в заяві поліції.

Знайти та затримати злодюгу допомогли місцеві жителі. Згодом поліцейські приїхали до Бремлі з обшуком. На території його подвір'я знайшли міст, розібраний на частини. У поліції пообіцяли, що найближчим часом міст буде відправлено назад.