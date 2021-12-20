Перед цим Річард роздягнувся догола і забіг в дилерський центр. Вже звідти він викрав автомобіль і почав їздити на ньому вулицями міста.

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Після заяви дилерського центру, про викрадення пікапу, декілька поліцейських машин погналися за ним слідом. Копам вдалося затримати нудиста, лише погрожуючи йому зброєю. Чоловік не чинив опір арешту.

Він зник приблизно через 20-30 хвилин після того, як стався інцидент. Один з наших лейтенантів виявив машину. Саме тоді ми працювали з офісом шерифа округу Бревард, підняли їх вертоліт в повітря,

– розповіли у поліції.

Голий чоловік викрав вантажівку і влаштував погоню з поліцією / Фото FOX 35 News

Згодом з'ясувалося, що це не перший привід Річарда Блоза в поліцію – і він відомий в місті дивак. Блоз часто бігає по району голим, трясучи геніталіями, через що сусіди вимагають від влади його виселення.

Після затримання зловмисник сказав офіцерам, що він не крав вантажівку, а "хтось у червоній сорочці сказав йому забрати його", а одяг він загубив по дорозі.