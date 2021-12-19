62-річному Хасану Дервішу з Лондона колеги влаштували унікальні проводи. Вулицями міста проїхала похоронна процесія, де за головним авто з труною, у знак поваги їхало десять фургонів з морозивом, з яких лунала всім знайома весела мелодія.

Це цікаво Одягнув жіночі труси замість маски: пасажира літака зняли з рейсу – курйозне відео

Відео було записане Луїзою Девіс, яку розбудив шум музики з автомобілів морозива. Це дуже здивувало жінку, адже такі звуки незвичайні для зими, і вона виглянула у вікно, щоб побачити урочисту процесію, що проходила повз її будинку у Південному Лондоні. Ролик, який вона опублікувала у твітері переглянули понад 1,4 мільйона разів.

Я ніколи не бачила нічого подібного раніше, тому спочатку була шокована, але потім подумала, що це просто найприємніше, найзворушливіше прощання,

– сказала Луїза.

Місцеві жителі, які спостерігали за процесією, відчули змішані почуття. З одного боку всі згодні, що це дуже зворушливо, але деяким це нагадало сцени з фільмів жахів.

Це одночасно вражає, змушує задуматися і лякає. Ідеальні похорони,

– пишуть користувачі мереж.