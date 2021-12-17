Адама Джена, одягненого у червоні жіночі труси попросили зійти з літака авіакомпанії Delta Airlines. Після того, як чоловік вийшов, деякі пасажири рушили за ним на знак підтримки.

Це цікаво Просочені олією конопель: у берлінському метро почали продавати їстівні квитки

Ваша маска не відповідає вимогам,

– сказав співробітник авіакомпанії чоловіку.

Джон заявив, що нижня білизна відповідає рекомендаціям TSA – федеральному закону, принаймні до травня. При цьому чоловік сказав, що не згоден з правилом, яке вимагає, щоб пасажири носили маски в літаку.

Американець заявив, що одягнув нижню білизну як маску для обличчя, щоб продемонструвати абсурдність маскування в літаку до того часу, поки той не досягне крейсерської висоти, коли пасажирам потім дозволяється знімати маски, щоб поїсти і випити.

Немає нічого абсурднішого, ніж носити маску, поки я не піднімусь на крейсерську висоту, щоб я міг замовити "Тіто" і перекусити крендельками, і проілюструвати цей абсурд вирішив одягнувши на обличчя жіночу білизну, звучить ідеально,

– сказав чоловік.

Дивитись відео: пасажира літака зняли з рейсу, через жіночі труси замість маски