Просочені маслом конопель: у берлінському метро почали продавати їстівні квитки

У Berliner Verkehrsbetriebe (мережа громадського транспорту Берліна) запропонували своїм пасажирам розслабитися під час загального стресу від пандемії і передсвяткової напруги. BVG анонсувала новий вид проїзних квитків – вони просочені конопляною олією і покликані надати заспокійливий ефект.

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Проїзний, який вироблений з їстівного паперу коштує 8,80 євро, діє 24 години і поширюється на міське метро. Квиток дійсний тільки в тому випадку, якщо він цілий і неушкоджений, тому пасажири можуть його з'їсти лише після останньої поїздки

Таким чином, ви можете без проблем подорожувати по Берліну весь день, а потім просто проковтнути весь Різдвяний стрес разом з квитком,

– сказали у представництві берлінського метрополітену.

Квитки на метро зі смаком коноплі / Фото Hanf ticket

Транспортники запевняють, що подібні добавки нешкідливі – рідина, якою просочені квитки, має заспокійливий ефект і не містить одурманюючих речовин на зразок ТГК. Кожен квиток містить не більше трьох крапель олії з насіння конопель.

Ми проти вживання наркотиків в будь-якому вигляді. Але конопляна олія в принципі так само нешкідлива, як соняшникова або оливкова,

– заявили у Berliner Verkehrsbetriebe

У берлінському метро почали продавати їстівні квитки зі смаком коноплі / Фото Hanf ticket

У громадському транспорті Берліна пропонують подорожі без стресу / Фото Hanf ticket