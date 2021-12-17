Адама Джена, одетого в красные женские трусы попросили сойти с самолета авиакомпании Delta Airlines. После того, как мужчина вышел, некоторые пассажиры двинулись за ним в знак поддержки.

Это интересно Пропитанные маслом конопли: в берлинском метро начали продавать съедобные билеты

Ваша маска не соответствует требованиям,

– сказал сотрудник авиакомпании мужчине.

Джон заявил, что нижнее белье соответствует рекомендациям TSA – федеральному закону, по крайней мере до мая. При этом мужчина сказал, что не согласен с правилом, которое требует, чтобы пассажиры носили маски в самолете.

Американец заявил, что надел нижнее белье как маску для лица, чтобы продемонстрировать абсурдность маскировки в самолете до того времени, пока тот не достигнет крейсерской высоты, когда пассажирам затем разрешается снимать маски, чтобы поесть и выпить.

Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не поднимусь на крейсерскую высоту, чтобы я мог заказать "Тито" и перекусить крендельками, и проиллюстрировать этот абсурд решил надев на лицо женское белье, звучит идеально,

– сказал мужчина.

Смотреть видео: пассажира самолета сняли с рейса, из-за женских трусов вместо маски