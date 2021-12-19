62-летнему Хасану Дервишу из Лондона коллеги устроили уникальные проводы. По улицам города проехала похоронная процессия, где за главным авто с гробом, в знак уважения ехало десять фургонов с мороженым, из которых звучала всем знакомая веселая мелодия.

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Видео было записано Луизой Дэвис, которую разбудил шум музыки из автомобилей мороженого. Это очень удивило женщину, ведь такие необычные звуки для зимы, и она выглянула в окно, чтобы увидеть торжественную процессию, которая проходила мимо ее дома в Южном Лондоне. Ролик, который она опубликовала в твиттере просмотрели более 1,4 миллиона раз.

Я никогда не видела ничего подобного раньше, поэтому сначала была шокирована, но потом подумала, что это просто самое приятное, самое трогательное прощание,

– сказала Луиза.

Местные жители, наблюдавшие за процессией, испытали смешанные чувства. С одной стороны все согласны, что это очень трогательно, но некоторым это напомнило сцены из фильмов ужасов.

Это одновременно поражает, заставляет задуматься и пугает. Идеальные похороны,

– пишут пользователи сетей.