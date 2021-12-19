62-летнему Хасану Дервишу из Лондона коллеги устроили уникальные проводы. По улицам города проехала похоронная процессия, где за главным авто с гробом, в знак уважения ехало десять фургонов с мороженым, из которых звучала всем знакомая веселая мелодия.

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Видео было записано Луизой Дэвис, которую разбудил шум музыки из автомобилей мороженого. Это очень удивило женщину, ведь такие необычные звуки для зимы, и она выглянула в окно, чтобы увидеть торжественную процессию, которая проходила мимо ее дома в Южном Лондоне. Ролик, который она опубликовала в твиттере просмотрели более 1,4 миллиона раз.

Я никогда не видела ничего подобного раньше, поэтому сначала была шокирована, но потом подумала, что это просто самое приятное, самое трогательное прощание,
сказала Луиза.

Местные жители, наблюдавшие за процессией, испытали смешанные чувства. С одной стороны все согласны, что это очень трогательно, но некоторым это напомнило сцены из фильмов ужасов.

Это одновременно поражает, заставляет задуматься и пугает. Идеальные похороны,
– пишут пользователи сетей.