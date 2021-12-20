Перед этим Ричард разделся догола и забежал в дилерский центр. Уже оттуда он угнал автомобиль и начал ездить на нем по улицам города.

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После заявления дилерского центра об угоне пикапа, несколько полицейских машин погнались за ним следом. Копам удалось задержать нудиста, лишь угрожая ему оружием. Мужчина не сопротивлялся аресту.

Он исчез примерно через 20-30 минут после того, как произошел инцидент. Один из наших лейтенантов обнаружил машину. Именно тогда мы работали с офисом шерифа округа Бревард, подняли их вертолет в воздух,

– рассказали в полиции.

Голый мужчина угнал грузовик и устроил погоню с полицией / Фото FOX 35 News

Впоследствии выяснилось, что это не первый привод Ричарда Блоза в полицию – и он известный в городе чудак. Блоз часто бегает по району голым, тряся гениталиями, из-за чего соседи требуют от властей его выселения.

После задержания злоумышленник сказал офицерам, что он не воровал грузовик, а "кто-то в красной рубашке сказал ему забрать его", а одежду он потерял по дороге.