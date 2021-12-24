Реалізація деяких з них викликає не захоплення чи бажання повторити, а лише одне питання – "Навіщо?". Люди, яким доводилося бачити щось схоже, із задоволенням діляться своїми та чужими витворами в інтернеті. Саме для цього створили окремий розділ на розважальному порталі Reddit.

Це цікаво І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні

"Фу, як можна було таке вигадати?"

Фото Reddit / rosieSpose

"Але в чому сенс?"

Фото Reddit / OGFunkmaster

"Це копія"

Фото Reddit / WerkusBY

"Це машина чи човен?"

Фото Reddit / splurgeoverthem

"Як зіпсувати сумочку за 1000 доларів"

Фото Reddit / magikarpcatcher

"Це їстівний чохол для телефона з желейних цукерок"

Фото Reddit / Jeremyrab

"Ремінь з пляшки"

Фото Reddit / Sivemortenfan

"Цегляна машина"

Фото Reddit / Giloncho

"Ось як мій тато встановив маршрутизатор"

Фото Reddit / Waffles_and_Waffles

"Як орендодавець я не перестаю дивуватися людям. Перед приїздом нової мешканки я встановив карнизи, але вона все одно вирішила прибити штори до стіни"

Фото Reddit / bruce656

"За допомогою простих інструментів та фарби ви можете перетворити старі та непридатну до використання двері в новий та непридатний до використання стіл "

Фото Reddit / gedaliyah

"Спроба зробити маску для обличчя з бюстгальтера"

Фото Reddit / jfoucault