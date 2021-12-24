Реалізація деяких з них викликає не захоплення чи бажання повторити, а лише одне питання – "Навіщо?". Люди, яким доводилося бачити щось схоже, із задоволенням діляться своїми та чужими витворами в інтернеті. Саме для цього створили окремий розділ на розважальному порталі Reddit.
Це цікаво І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні
"Фу, як можна було таке вигадати?"
Фото Reddit / rosieSpose
"Але в чому сенс?"
Фото Reddit / OGFunkmaster
"Це копія"
Фото Reddit / WerkusBY
"Це машина чи човен?"
Фото Reddit / splurgeoverthem
"Як зіпсувати сумочку за 1000 доларів"
Фото Reddit / magikarpcatcher
"Це їстівний чохол для телефона з желейних цукерок"
Фото Reddit / Jeremyrab
"Ремінь з пляшки"
Фото Reddit / Sivemortenfan
"Цегляна машина"
Фото Reddit / Giloncho
"Ось як мій тато встановив маршрутизатор"
Фото Reddit / Waffles_and_Waffles
"Як орендодавець я не перестаю дивуватися людям. Перед приїздом нової мешканки я встановив карнизи, але вона все одно вирішила прибити штори до стіни"
Фото Reddit / bruce656
"За допомогою простих інструментів та фарби ви можете перетворити старі та непридатну до використання двері в новий та непридатний до використання стіл "
Фото Reddit / gedaliyah
"Спроба зробити маску для обличчя з бюстгальтера"
Фото Reddit / jfoucault