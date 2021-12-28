В іншому випадку користувачі мережі ризикують осоромитися, а замість схвалення та захвату інших людей отримати кпини та жарти у свій бік. Саме це трапилося з героями нашої добірки. Вони перестаралися з фоторедакторами, і, мабуть, пошкодували про те, що взагалі опублікували ці знімки в інтернеті.

Це цікаво Це провал: 12 людей, які спробували змайструвати щось власноруч, але краще б не робили цього

"Що опублікувала модель і що фотограф"

Фото Reddit / clutchkickmurphys

"Її обличчя змішалося з парканом"

Фото Reddit / barberta

"Навіть не знаю, що сказати"

Фото Reddit / stfx2012

"Коли те, на що сподіваєшся, зраджує тебе"

Фото Reddit / Fvcknloner

"Одне обличчя на всіх"

Фото Reddit / dmtacos82

"Нагадування – у реальному житті ці жінки виглядають не так"

Фото Reddit / Jassicassi

"Фото з її профілю проти фото, на якому її позначили"

Фото Reddit / Yayitselizabeth

"Органи потрібні лише слабакам"

Фото Reddit / cutest_corpse

"Може хтось розкаже їй, що птахи махають крилами, коли літають?"

Фото Reddit / _waigwe

"Знайдено на просторах інстаграму"

Фото Reddit / olivia-annabelle

"Його м'язи настільки сильні, що вигинають простір"

Фото Reddit / jueoni

"Мабуть, це її сестра в машині"

Фото Reddit / illegalmemesforsale