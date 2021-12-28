В іншому випадку користувачі мережі ризикують осоромитися, а замість схвалення та захвату інших людей отримати кпини та жарти у свій бік. Саме це трапилося з героями нашої добірки. Вони перестаралися з фоторедакторами, і, мабуть, пошкодували про те, що взагалі опублікували ці знімки в інтернеті.
Це цікаво Це провал: 12 людей, які спробували змайструвати щось власноруч, але краще б не робили цього
"Що опублікувала модель і що фотограф"
Фото Reddit / clutchkickmurphys
"Її обличчя змішалося з парканом"
Фото Reddit / barberta
"Навіть не знаю, що сказати"
Фото Reddit / stfx2012
"Коли те, на що сподіваєшся, зраджує тебе"
Фото Reddit / Fvcknloner
"Одне обличчя на всіх"
Фото Reddit / dmtacos82
"Нагадування – у реальному житті ці жінки виглядають не так"
Фото Reddit / Jassicassi
"Фото з її профілю проти фото, на якому її позначили"
Фото Reddit / Yayitselizabeth
"Органи потрібні лише слабакам"
Фото Reddit / cutest_corpse
"Може хтось розкаже їй, що птахи махають крилами, коли літають?"
Фото Reddit / _waigwe
"Знайдено на просторах інстаграму"
Фото Reddit / olivia-annabelle
"Його м'язи настільки сильні, що вигинають простір"
Фото Reddit / jueoni
"Мабуть, це її сестра в машині"
Фото Reddit / illegalmemesforsale