В противном случае пользователи сети рискуют опозориться, а вместо одобрения и восторга других людей получить насмешки и шутки в свою сторону. Именно это произошло с героями нашей подборки. Они переусердствовали с фоторедакторами, и, по-видимому, пожалели, что вообще опубликовали эти снимки в интернете.
Это интересно Это провал: 12 человек, которые смастерили что-то своими руками, но лучше бы не делали этого
"Что опубликовала модель и что фотограф"
Фото Reddit / clutchkickmurphys
"Ее лицо смешалось с забором"
Фото Reddit / barberta
"Даже не знаю, что сказать"
Фото Reddit / stfx2012
"Когда то, на что надеешься, предает тебя"
Фото Reddit / Fvcknloner
"Одно лицо на всех"
Фото Reddit / dmtacos82
"Напоминание – в реальной жизни эти женщины выглядят не так"
Фото Reddit / Jassicassi
"Фото из ее профиля против фото, на котором ее отметили"
Фото Reddit / Yayitselizabeth
"Органы нужны только слабакам"
Фото Reddit / cutest_corpse
"Может кто-нибудь расскажет ей, что птицы машут крыльями, когда летают?"
Фото Reddit / _waigwe
"Найдено на просторах инстаграма"
Фото Reddit / olivia-annabelle
"Его мышцы настолько сильные, что выгибают пространство"
Фото Reddit / jueoni
"Наверное, это ее сестра в машине"
Фото Reddit / illegalmemesforsale