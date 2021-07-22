Илон Маск опубликовал загадочный код в твитере: люди пытаются его расшифровать

Илон Маск известен своей активной деятельностью в твитере. Его посты не только собирают тысячи комментариев от подписчиков, но и влияют на состояние дел в финансовом и деловом мире.

Неделю назад, 14 июля, миллиардер и бизнесмен опубликовал очередной сообщение, вызвавший волну обсуждений в сети. Дело в том, что Маск написал загадочный числовой код "48 61 68 61 20 74 72 75 65" и никак его не объяснил.

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Он сделал это после того, как один из пользователей твитера написал на своей странице: "Мне нужно начинать твитить о глупых и неопределенных вещах в надежде, что некоторые люди воспримут их закодированными, содержательными и загадочными. Это уже происходит с Шибетоши Накамото (соучредителем Dogecoin, – 24 канал) и Илоном Маском".

После этого подписчики Маска действительно начали расшифровывать это послание. Развлечения 24 собрали для вас самые интересные варианты.

"Что случилось с Казахстаном, Илон?"

"Это следующие выигрышные номера лотереи?"

"Цены на биткоин в следующие 3 месяца"

"Илон, ты только что опубликовал в твитере коды ядерного оружия"

"Кого ты только что активировал?"

"Быстрая коричневая лиса перепрыгивает через 13 собак"

Еще несколько забавных ответов

Самый вероятный вариант – "Ха-ха! Правда"

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