Тиждень тому, 14 липня, мільярдер та бізнесмен опублікував черговий допис, який викликав хвилю обговорень у мережі. Річ у тім, що Ілон Маск написав загадковий числовий код "48 61 68 61 20 74 72 75 65" і ніяк його не пояснив.

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Він зробив це після того, як один із користувачів твітера написав на своїй сторінці: "Мені потрібно починати твітити про безглузді та невизначені речі в надії, що деякі люди сприймуть як закодовані, змістовні та загадкові. Це вже відбувається з Шібетоші Накамото (співзасновником Dogecoin, – 24 канал) та Ілоном Маском".

Після цього підписники Маска й справді почали розшифровувати це послання. Розваги 24 зібрали для вас найцікавіші варіанти.

"Що сталося з Казахстаном, Ілоне?"

"Це наступні виграшні номери лотереї?"

"Ціни на біткойн в наступні 3 місяці"

"Ілоне, ти щойно опублікував у твітері коди ядерної зброї"

"Кого ти щойно активував?"

"Швидка коричнева лисиця перестрибує через 13 собак"

Ще кілька кумедних відповідей

Найімовірніший варіант – "Ха-ха! Правда"

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