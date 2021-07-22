Пользователей сети рассмешила фаллическая формы ракеты New Shepard и время ее пребывания в космосе. Кроме того, они довольно курьезно связали полет Безоса в космос с другими новостями о нем и его компании – в интернете пошутили о налогах, которые должны платить миллиардеры, длительности перерыва, который в прошлом году установили для работников Amazon, и даже развод Безоса, который произошел еще в 2019 году.
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Развлечения 24 собрали для вас лучшие мемы и шутки о полете Джеффа Безоса в космос. Приятного просмотра и хорошего настроения!
Я скучаю по старым временам, когда тщеславные проекты миллиардеров заключались в строительстве 1000 публичных библиотек или гигантских музыкальных площадок
Джефф Безос был в космосе больше времени, чем работникам Amazon разрешено провести в туалете
Сотрудники Amazon, пока Джефф Безос в космосе
Жизнь сегодня, как "Остин Пауэрс"
"Миллиардеры пытаются понять, что им делать со своими деньгами:
полететь в космос, заплатить налоги"
"Весь интернет наблюдает за полетом Джеффа Безоса в космос"
"Джефф Безос в космосе в 2021"
"Джефф Безос провел в космосе 5 минут или как это называют в Amazon – время, отведенное для перерыва в 16-часовой рабочий день"
"Новый фильм о фантастической четверке выглядит ужасно"
" – Сверху слишком круглая, она должна быть заостренной. – Они будут думать, что это огромный робот-фаллоимитатор летит навстречу"
Фото Reddit / geonosian_memes
"Илон Маск осознает, что он снова самый богатый человек на Земле, пока Безос находится в космосе"
Фото Reddit / Stelum
Довольно похоже
"Я жил среди людей. Вся их культура построена вокруг пенисов"
"Я Джефф Безос, и я собираюсь на Луну"
"Джефф Безос после взлета, когда понял, что он уже не самый богатый человек на Земле"
Фото Reddit / elch3w