Игра света и фантазии: художник превращает случайные тени в иллюстрации

Творческие люди часто берут идеи для своего креатива из реальной жизни. Один из них, бельгийский режиссер и художник Винсент Бал, не просто вдохновляется тем, что видит вокруг себя, но использует его как инструмент.

Он создает интересные иллюстрации на основе случайных теней, которые отражают обычные бытовые предметы. Его воображению можно позавидовать, ведь увидеть в тени от стакана или фломастера целостный сюжет сможет не каждый.

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Рисунки с тенями Винсент создает еще с 2016 года. Первая иллюстрация получилась у него случайно. Художник увидел интересную тень от своей чашки, провел несколько линий и понял, что нарисовал слона.

Я сделал снимок на телефон и опубликовал его в фейсбуке. Фото распространилось и понравилось людям, как никогда раньше. С тех пор я каждый день публикую свои рисунки,

– рассказывал Винсент Бал порталу Bored Panda в начале своего проекта.

Первая иллюстрация с тенью Винсента Бала / Фото из инстаграма vincent_bal

Идея и ее интересное воплощение помогли художнику завоевать сотни тысяч поклонников. Сегодня за его творчеством следят 805 тысяч людей в инстаграме и 65 тысяч подписчиков в фейсбуке. Это доказывает, что его рисунки действительно достойны внимания. Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных работ Винсента Бала.

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