На фотографии испанского художника изображены удивительные медузы, светящиеся под водой.

Читайте также Стеклянное море и жизнь насекомых: смотрите подборку невероятных макрофотографий

Удивительная фотография под названием "Балет медуз" получила статус победителя конкурса. Фитор обошел 1000 фотографов со всего мира и занял первое место.

Что известно о фотографе Ангел Фитор – профессиональный фотограф и писатель, специализирующийся на подводной среде. Свою карьеру мастер начал в 1980-х годах. Его работы публиковались в книгах, онлайн-СМИ и печатных изданиях National Geographic. Мужчина получил ряд наград на фото-конкурсах, однако победителем "Фотографий дикой природы Европы" стал впервые.

Фотограф морского мира и фотографии-победительницы / Фото Фитора

Престижную награду Фитор ждал 6 лет – фотографию с волшебными медузами мужчина сделал еще в 2014 году в лагуне Мар-Менор.

Это интересно Невероятные формы и цвета: к каким уловкам прибегают гусеницы, чтобы спастись от хищников

Хотя кажется, что на фото 11 медуз, Фитор действительно сфотографировал только 2. Отслеживая их движения с помощью нескольких вспышек, фотограф воспроизвел их "балет".

"Балет медуз", Ангел Фитор / Фото Фитора

Печальное сообщение невероятной фотографии

Удивительная фотография несет в себе важное сообщение, которое подчеркивает Фитор. Фотографию художник сделал до того, как экосистема лагуны с медузами исчезла. Фотограф обвиняет плохое поанирование сельского хозяйства и чрезмерную застройку туристического сектора в медленном упадке водной жизни.

Мужчина называет эту фотографию одой уникальному природному наследию, которым когда-то была лагуна Мар-Менор.

Победитель конкурса и его история: смотрите видео

На нынешний конкурс фотографы подали более 19 тысяч фотографий. Судьи выделили самые интересные кадры в разных категориях.

"После дождя" Дэнни Грина. Победитель, "Млекопитающие" / Фото Грина

"Водный балет" Фабриса Герена. Победитель, "Подводный мир" / Фото Герена

"Дайвинг и сохранность видов" Магнуса Лундгрена. Победитель "Люди и природа" / Фото Лундгрена

"Песец в стае комаров" Арнфинна Йохансена. Большая похвала "Млекопитающие" / Фото Йохансена

"Изумрудный дракон" Яна Педерсена. Победитель "Другие животные" / Фото Педерсена