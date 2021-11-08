На світлині іспанського митця зображені дивовижні медузи, які світяться під водою.

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Дивовижна фотографія під назвою "Балет медуз" отримала статус переможця конкурсу. Фітор обійшов 1000 фотографів з усього світу та посів 1-е місце.

Що відомо про фотографа Ангел Фітор – професійний фотограф і письменник, який спеціалізується на підводному середовищі. Свою кар’єру митець почав у 1980-х роках. Його роботи публікувалися в книгах, онлайн-ЗМІ та друкованих виданнях National Geographic. Чоловік отримав низку нагород на фото-конкурсах, проте переможцем "Світлин дикої природи Європи" став уперше.

Фотограф морського світу та світлини-переможниці / Фото Фітора

На престижну нагороду Фітор чекав 6 років – світлину з чарівними медузами чоловік зробив ще у 2014 році у лагуні Мар-Менор.

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Хоч здається, що на фото 11 медуз, Фітор насправді сфотографував лише 2. Відстежуючи їхні рухи за допомогою кількох спалахів, фотограф відтворив їхній "балет".

"Балет медуз", Ангел Фітор / Фото Фітора

Сумне повідомлення неймовірної світлини

Дивовижна фотографія несе в собі важливе повідомлення, на якому наголошує Фітор. Світлину митець зробив до того, як екосистема лагуни з медузами зникла. Фотограф звинувачує погане планування сільського господарства та надмірну забудову туристичного сектора у повільному занепаді водного життя.

Чоловік називає цю світлину одою унікальній природній спадщині, якою колись була лагуна Мар-Менор.

Переможець конкурсу та його історія: дивіться відео

На цьогорічний конкурс фотографи подали понад 19 тисяч світлин. Судді виокремили найцікавіші фото у різних категоріях.

"Після дощу" Денні Гріна. Переможець, "Ссавці "/ Фото Грінна

"Водний балет" Фабріса Герена. Переможець, "Підводний світ" / Фото Герена

"Дайвінг і збереження видів" Магнуса Лундгрена. Переможець "Люди і природа" / Фото Лундгрена

"Песець у зграї комарів" Арнфінна Йогансена. Велика похвала "Ссавці" / Фото Йогансена

"Смарагдовий дракон" Яна Педерсена. Переможець "Інші тварини" / Фото Педерсена