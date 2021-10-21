Среди конкурсантов – фотографии насекомых, животных, растений и пейзажей.

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Уже третий год конкурс определяет самые выдающиеся фото художников. "Фото года" не зацикливается на микроскопических фотографиях – фотографы должны поймать на камеру жизнь маленьких животных или явления, на которые мы часто не обращаем внимание.

"Магические споры", 3-е место / Фото Бернарда Шуберта

Конкурс приветствует любое изображение, которое детализирует то, что не может видеть человеческий глаз.

Насекомое хаос

Главный приз получил фотограф Пал Германсен за снимок коллекции насекомых. Может показаться, что насекомых собирали долгое время, однако на самом деле "коллекция" образовалась в неисправной лампе в доме художника.

Я очистил лампу и положил насекомых на большой световой стол, который я использую для фото. Мне хотелось показать хаос и разнообразие жизни в лампе. Для меня это фото – визуальное напоминание о необычайном многообразии животных вокруг нас, которое мы воспринимаем как должное,

– рассказал Германсен.

"

Разнообразие насекомых", 1-е место / Фото Пала Германсена

Объединение ради выживания

Одной из работ-победительниц стала фотография чешского фотографа Петра Бамбушека, которая демонстрирует удивительную борьбу группы муравьев и хищного шершня.

Муравьи-лиометопумы живут большими колониями на огромных деревьях и питаются различными видами пищи. На фото вы можете увидеть, как группа муравьев спасает колонию от шершня,

– отметил фотограф.

Муравьи и шершень, 2-е место / Фото Петра Бамбушека

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Победители в категориях

Среди других заметных снимков судьи выделили 2 удивительные фотографии – психоделический водоворот мыльных пузырей и фото стеклянных бутылок, сложенных в виде волн.

Конкурсанты продемонстрировали, что фотосъемка крупным планом может помочь нам по-новому увидеть мир и открыть красоту в предметах, которые мы часто не замечаем,

– рассказала соучредительница конкурса Трейси Колдер.

Победители в категории "Рукотворное" / коллаж 24 канала из фото Рейчел Макналти и Бруно Мителли

Всего организаторы отметили 100 фоторабот. Фотографии разделяли по группам:

Животные

Насекомые

Растения и грибы

Подводный мир

Бабочки и стрекозы

Пейзажи крупным планом

Фотографии рукотворных предметов

Работы юных фотографов

"Крыса в шинном концентраторе", 1-е место в категории "Молодые фотографы" / Фото Эзры Бултон