Художник з Ліону на ім’я Емемем змінює уявлення про недоліки на тротуарах – чоловік прикрашає неприємні вибоїни різнобарвними мозаїками.

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У своїх творах Емемем надихається японською технікою кінцуґі.

Що таке кінцуґі Ця техніка – японський метод ремонту керамічних виробів. Японці дуже трепетно ставляться до чаш та ваз, тому навіть якщо вони розбилися, їх відновлюють за допомогою кінцуґі. Керамічні фрагменти склеюються, а відсутні частинки шпаклюються різнокольоровими фарбами та клеєм. До лаку, який скріплює виріб, зазвичай додається золотий або інший металічний порошок.

Художник розрізає матеріали на крихітні шматочки та вкладає їх у вибоїни, створюючи дивовижні малюнки. Своє мистецтво Емемем назвав "флак" – з французької "flaque" означає калюжу або латку.

Твори-мозаїки митця / Фото з інстаграму Емемема

На створення мистецьких тріщин художник витрачає величезний запас часу та терпіння.

Моя робота – це історія міста та розбитої бруківки. Ось вантажівка з овочевого ринку відірвала шматок асфальту, а вода розмила тротуар. Ці маленькі історії стають флаками,

– розповів Емемем.

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Митець вже встиг попрацювати у Генуї, Турині, Флоренції та Ліоні. Свої роботи він публікує на сторінці в інстаграмі. За його творчістю слідкують понад 90 тисяч підписників.

Художник вбудовує мозаїки у розбиті тротуари / Фото з інстаграму Емемема

Художник вбудовує мозаїки у розбиті тротуари / Фото з інстаграму Емемема

Художник вбудовує мозаїки у розбиті тротуари / Фото з інстаграму Емемема

Художник вбудовує мозаїки у розбиті тротуари / Фото з інстаграму Емемема