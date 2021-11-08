Он создает интересные иллюстрации на основе случайных теней, которые отражают обычные бытовые предметы. Его воображению можно позавидовать, ведь увидеть в тени от стакана или фломастера целостный сюжет сможет не каждый.

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Рисунки с тенями Винсент создает еще с 2016 года. Первая иллюстрация получилась у него случайно. Художник увидел интересную тень от своей чашки, провел несколько линий и понял, что нарисовал слона.

Я сделал снимок на телефон и опубликовал его в фейсбуке. Фото распространилось и понравилось людям, как никогда раньше. С тех пор я каждый день публикую свои рисунки,

– рассказывал Винсент Бал порталу Bored Panda в начале своего проекта.

Первая иллюстрация с тенью Винсента Бала / Фото из инстаграма vincent_bal

Идея и ее интересное воплощение помогли художнику завоевать сотни тысяч поклонников. Сегодня за его творчеством следят 805 тысяч людей в инстаграме и 65 тысяч подписчиков в фейсбуке . Это доказывает, что его рисунки действительно достойны внимания. Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных работ Винсента Бала.

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