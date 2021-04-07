Большинство компаний и госучреждений сейчас работают в удаленном режиме, а важные деловые встречи сейчас происходят в Zoom – программе для видеозвонков. Несмотря на то, что все уже привыкли к такому режиму работы, без курьезов не обходится. Очередной из них произошел в Южно-Африканской Республике, и не в рядовой беседе между коллегами, а на виртуальном заседании парламента.

Zoom-конференцию транслировали в прямом эфире на телевидении. Член Национального дома традиционных лидеров Инкози Шолиле Ндеву как раз рассказывал о смертности населения и сотрудничестве с врачами в Восточно-Капской провинции ЮАР, когда в комнату вошла его жена. В этом не было бы ничего странного, если бы она не была полностью обнаженной.

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Супруги не заметили того, что случилось. Чиновник продолжал свою речь, а женщина не поняла, что у мужа включена камера.

На помощь пришла председатель комитета Вера Мутамби: "Инкози, люди позади тебя одеты неподобающим образом. Ты сообщил им, что ты на встрече? Нас беспокоит то, что мы видим". Также она сказала, что подобный инцидент случается с ним уже не впервые.

Пристыженный мужчина закрыл лицо руками, и начал извиняться и оправдываться.

Мне очень жаль. Я был сфокусирован на камере, а не на том, что позади меня. Мне так неловко,

– извинился чиновник.

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Позже Инкози Ндеву рассказал, что технология Zoom является новой для него. Кроме того, он сказал, что в его доме трудно обеспечить конфиденциальность.

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