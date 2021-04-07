Більшість компаній та держустанов зараз працюють у віддаленому режимі, а важливі ділові зустрічі зараз відбуваються у Zoom – програмі для відеодзвінків. Попри те, що усі вже звикли до такого режиму роботи, без курйозів не обходиться. Черговий з них трапився у Південно-Африканській Республіці, і не на рядовій бесіді між колегами, а на віртуальному засіданні парламенту.

Zoom-конференцію транслювали в прямому ефірі на телебаченні. Член Національного будинку традиційних лідерів Інкосі Шоліле Ндеву саме розповідав про смертність населення та співпрацю з лікарями у Східно-Капській провінції ПАР, коли до кімнати зайшла його дружина. У цьому не було б нічого дивного, якби вона не була повністю оголеною.

Інші курйози в Zoom Адвокат з'явився на онлайн-засіданні суду у масці котика: кумедне відео

Подружжя не зауважило того, що сталося. Держслужбовець продовжував свою промову, а жінка не зрозуміла, що у чоловіка увімкнена камера.

На допомогу прийшла голова комітету Віра Мутамбі: "Інкозі, люди позаду тебе одягнені неналежним чином. Ти повідомив їм, що ти на зустрічі? Нас турбує те, що ми бачимо". Також вона сказала, що це вже не вперше з ним трапляється подібний інцидент.

Присоромлений чоловік закрив обличчя руками, і почав вибачатися та виправдовуватися.

Мені дуже шкода. Я був сфокусований на камері, а не на тому, що позаду мене. Мені так ніяково,

– вибачився чиновник.

Дружина чиновника з'явилася на віртуальному засіданні парламенту оголеною: відео 18+

Пізніше Інкозі Ндеву розповів, що технологія Zoom є новою для нього. Крім того, він сказав, що у його будинку важко забезпечити конфіденційність.

До теми Аналітики підрахували, скільки людей бачили своїх колег голими під час відеодзвінків: результати