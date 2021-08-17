Фотограф делает креативные снимки на закате: захватывающая подборка
17 августа 2021 , 17:19Читати новину українською
Источник:инстаграм krutikkkkkkk
Никто не будет спорить, что живописный закат – это одно из прекраснейших явлений в мире. Каждый раз уникальный он не устает дарить незабываемые эмоции и истинное наслаждение от созерцания этого природного чуда.
Безусловно, закат вдохновил на творческие свершения не одного человека. В их числе и 20-летний фотограф Крутик Тхакур из Индии. Уже около двух лет он делает креативные фотографии на закате, каждый раз придумывая все новые и новые идеи. Развлечения 24 собрали несколько из самых интересных его работ. Приятного просмотра!
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