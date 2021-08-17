Безусловно, закат вдохновил на творческие свершения не одного человека. В их числе и 20-летний фотограф Крутик Тхакур из Индии. Уже около двух лет он делает креативные фотографии на закате, каждый раз придумывая все новые и новые идеи. Развлечения 24 собрали несколько из самых интересных его работ. Приятного просмотра!
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