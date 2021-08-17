Безумовно, захід сонця надихнув на творчі звершення не одну людину. У їх числі й 20-річний фотограф Крутик Тхакур з Індії. Вже близько двох років він робить креативні світлини на заході сонця, щоразу вигадуючи все нові й нові ідеї. Розваги 24 зібрали декілька з найцікавіших його робіт. Приємного перегляду!

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Цікаві ідеї для фото на заході сонця

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Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#3

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#4

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#5

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#6

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#7

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#8

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#9

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#10

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#11

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#12

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#13

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

#14

Цікаві ідеї для фото на заході сонця

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Цікаві ідеї для фото на заході сонця

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