Безумовно, захід сонця надихнув на творчі звершення не одну людину. У їх числі й 20-річний фотограф Крутик Тхакур з Індії. Вже близько двох років він робить креативні світлини на заході сонця, щоразу вигадуючи все нові й нові ідеї. Розваги 24 зібрали декілька з найцікавіших його робіт. Приємного перегляду!

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