Археологи нашли и воссоздали старейший в мире рецепт пива: в чем секрет
Источник:Tasting Table
Знали ли вы, что на самом деле хорошо известное и любимое для многих людей пиво имеет фантастически долгую историю. Так, древние египетские пивовары готовили крепкий ячменный напиток около 2575 до нашей эры.
А самые достоверные свидетельства пивоварения нашли на территории древней Месопотамии.
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Самый старый рецепт пива
Среди наиболее значимых находок – рецепт пива, который на сегодня считается самым старым в мире. Он увековечен в застольной песне "Гимн Нинкаси", написанной на глиняных клинописных табличках, которые датируются 1800 годом до нашей эры.
Некоторые историки считают, что напиток имел ритуальное и религиозное значение наравне с маслом, которое считалось священным даром богов. Употребление пива нашло свое отражение и в мифологии. В пантеоне шумерских богов Нинкаси была покровительницей пивоварения, плодородия и урожая.
Шумерская технология приготовления пива
Профессор шумерологии из Университета Чикаго Мигель Сивил успешно перевел древнюю песню, содержащую рецепт пива. Известно, что этот напиток имел алкогольное содержание 3,5% и на вкус был мягким, сочетая в себе черты современного пива и крепленого сидра, несмотря на различия в процессе производства.
Исследование показало, что в шумерском пивоварении не использовался хмель, неизвестный в то время в Месопотамии, и не требовалось дополнительного созревания, поэтому его употребляли сразу после охлаждения, пить пиво следовало из трубочек прямо из больших кувшинов.
Считается, что основой пивоварения в Месопотамии был естественный процесс ферментации, хотя до сих пор остается загадкой, было ли это случайным открытием, или сознательным экспериментом.В мире так много фантастических историй. Но задумывались ли вы, что одной из них может быть ваша? Для этого достаточно пройти простой процесс регистрации на платформе слотокинг, участвовать в турнирах и выигрывать!
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