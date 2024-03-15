А самые достоверные свидетельства пивоварения нашли на территории древней Месопотамии.

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Самый старый рецепт пива

Среди наиболее значимых находок – рецепт пива, который на сегодня считается самым старым в мире. Он увековечен в застольной песне "Гимн Нинкаси", написанной на глиняных клинописных табличках, которые датируются 1800 годом до нашей эры.

Некоторые историки считают, что напиток имел ритуальное и религиозное значение наравне с маслом, которое считалось священным даром богов. Употребление пива нашло свое отражение и в мифологии. В пантеоне шумерских богов Нинкаси была покровительницей пивоварения, плодородия и урожая.

Шумерская технология приготовления пива

Профессор шумерологии из Университета Чикаго Мигель Сивил успешно перевел древнюю песню, содержащую рецепт пива. Известно, что этот напиток имел алкогольное содержание 3,5% и на вкус был мягким, сочетая в себе черты современного пива и крепленого сидра, несмотря на различия в процессе производства.

Исследование показало, что в шумерском пивоварении не использовался хмель, неизвестный в то время в Месопотамии, и не требовалось дополнительного созревания, поэтому его употребляли сразу после охлаждения, пить пиво следовало из трубочек прямо из больших кувшинов.

Считается, что основой пивоварения в Месопотамии был естественный процесс ферментации, хотя до сих пор остается загадкой, было ли это случайным открытием, или сознательным экспериментом.

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