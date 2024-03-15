А найдостовірніші свідчення пивоваріння знайшли на території древньої Месопотамії.

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Найстаріший рецепт пива

Серед найбільш значущих знахідок – рецепт пива, який на сьогодні вважається найстарішим у світі. Він увічнений у застільній пісні "Гімн Нінкасі", написаній на глиняних клинописних табличках, які датуються 1800 роком до нашої ери.

Деякі історики вважають, що напій мав ритуальне та релігійне значення нарівні з олією, яка вважалася священним даром богів. Вживання пива знайшло свій відбиток й у міфології. У пантеоні шумерських богів Нінкасі була покровителькою пивоваріння, родючості та врожаю.

Шумерська технологія приготування пива

Професор шумерології з Університету Чикаго Мігель Сівіл успішно переклав стародавню пісню, що містила рецепт пива. Відомо, що цей напій мав алкогольний вміст 3,5% і на смак був м'яким, поєднуючи в собі риси сучасного пива та кріпленого сидру, попри відмінності в процесі виробництва.

Дослідження показало, що у шумерському пивоварінні не використовувався хміль, невідомий у той час у Месопотамії, і не потребувалося додаткового дозрівання, тому його вживали одразу після охолодження, пити пиво слід було з трубочок прямо з великих глечиків.

Вважається, що основою пивоваріння в Месопотамії був природний процес ферментації, хоча й досі залишається загадкою, чи це було випадковим відкриттям, чи свідомим експериментом.

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