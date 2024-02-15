Произошло это в то время, когда девочка с семьей отдыхала в отеле Hotel Targoro-Family and Fun в Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова (Испания).

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Как произошел инцидент

Мать девочки, госпожа Кертис забронировала отпуск на 5 ночей стоимостью около 1100 евро, который должен был состояться в конце октября 2018 года. В последний день отпуска, как утверждается, ее дочь вбежала в стеклянную дверь, ведущую во внутренний дворик в спальне отеля, посчитав, что она открыта. Стекло разлетелось на множество осколков и нанесло Руби многочисленные рваные раны на левой икре, левом колене и правой щеке.

Девочку доставили в местную больницу, где ей сделали срочную операцию, после чего она провела там 9 дней и вернулась домой. Несмотря на то, что она полностью выздоровела, у нее остался заметный шрам на икре.

Мать девочки подала иск на операторов отеля и их страховщиков. Адвокат Хью Мохан, который представлял интересы Руби (девочки) в суде, сказал, что его эксперты утверждали, что в дверных панелях должно было быть закаленное безопасное стекло, но ответчики утверждали, что, поскольку отель был построен до введения строительных норм и правил, нарушения стандартов не было.

Какое решение принял суд

Судья Пол Коффи одобрил иск и пожелал Руби и ее матери всего наилучшего. В конце концов, семья пострадавшей получила 100 000 евро по иску в Высоком суде.

Ранее в канадском городе Монреале разгорелся скандал. В Вествудской средней школе, где ученики случайно обнаружили, что их учитель искусства продает их рисунки на личном вебсайте. Творческие работы учеников были найдены на чашках, чехлах для мобильных телефонов и одежде. Впечатляет, но каждый рисунок стоил 94 доллара без ведома и согласия авторов.